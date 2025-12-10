Laura Pausini lascia i social per ricominciare da sé: "Passavo troppo tempo davanti allo schermo"

Dietro il gesto non c'è impulsività. Laura Pausini lo racconta senza filtri, con quella sincerità un po’ ruvida e un po’ dolce che riconosci subito come autentica: "Passavo troppo tempo davanti allo schermo. Non riuscivo a dormire all'idea di non aver letto tutto, risposto a tutti. Era diventato troppo". Le polemiche (come la vicenda con Gianluca Grignani), i malintesi familiari, gli scontri pubblici, l'odio ribollente sotto ogni post. Così, un giorno, dieci minuti sui social sono bastati a convincerla: "Ho trovato un odio spietato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata".