Laura Pausini, il nuovo singolo “Ritorno ad amare” anticipa l'album “Io canto 2”

Primo singolo ufficiale dalla nuova uscita attesa nel 2026: è un brano del collega e amico, pubblicato nel 2001
© Ufficio stampa
E' uscito "Ritorno ad amare", il nuovo singolo di Laura Pausini. Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), sarà pubblicato nella versione di Pausini per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e dalla stessa cantante.
"Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90. Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. Il mio pubblico l'ha ascoltata live dalla mia voce durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l'ho scelta per rappresentare, dopo l'anteprima de 'La mia storia tra le dita', il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni", racconta la star.
"Ritorno ad amare" è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa). ''Per questo video Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury - spiega la cantante - Ci piaceva inoltre l’idea che per un disco di cover anche la parte visuale contenesse degli omaggi ai miei videoclip preferiti e in questo caso ci siamo ispirati a 'Seven Nation Army' degli White Stripes. Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa''.
''È un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury - continua Tommassini - Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen, e da lì ci siamo portati dietro questa intuizione, fino a darle oggi una forma nuova. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer. Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, così come firmiamo tutto quello che facciamo, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita''.
Il brano sarà presentato live nel prossimo tour. L’undicesima tournée mondiale 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027', debutterà a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno. Un calendario ricchissimo, a cui nei giorni scorsi si sono aggiunte nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova l’1 ottobre 2026, due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e la data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.