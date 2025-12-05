Laura Pausini, il nuovo singolo “Ritorno ad amare” anticipa l'album “Io canto 2”

Il brano sarà presentato live nel prossimo tour. L’undicesima tournée mondiale 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027', debutterà a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno. Un calendario ricchissimo, a cui nei giorni scorsi si sono aggiunte nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova l’1 ottobre 2026, due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e la data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.