Accordo sulla cover di “La mia storia tra le dita": risolta la disputa tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Dopo la pubblicazione da parte di Laura Pausini della cover, la tensione con Gianluca Grignani era continuata a crescere. Il cantautore aveva infatti dichiarato di essere pronto a intraprendere un’azione legale contro la collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all'uscita della cover 'La mia storia tra le dita' di Laura Pausini lo scorso 12 settembre, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all'Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera". Gianluca Grignani aveva inoltre accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo citato nel post di lancio della cover, pubblicata il 12 settembre. Dal canto suo, la Pausini aveva chiarito di aver seguito tutti i passaggi necessari, aggiungendo che Grignani era perfettamente informato sull’operazione sin dall’inizio.