Spettacolo
pace fatta

Accordo sulla cover di “La mia storia tra le dita": risolta la disputa tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Warner Chappell conferma la risoluzione della controversia e la permanenza sul mercato della cover

18 Nov 2025 - 18:46
© Tgcom24

© Tgcom24

Si è conclusa positivamente la diatriba nata in seguito alla pubblicazione da parte di Laura Pausini di una cover del celebre brano "La mia storia tra le dita", che secondo l’autore Gianluca Grignani sarebbe stata modificata senza il suo consenso.

Pace fatta tra Gianluca Grignani e Laura Pausini

  La Warner Chappell, casa editrice del brano, ha confermato "di aver risolto in modo positivo con Gianluca Grignani e Massimo Luca, coautore del pezzo, la disputa legata alla modifica del testo nella versione interpretata da Laura Pausini". L’editore ha inoltre spiegato che "l'intesa è stata raggiunta tramite un accordo che consentirà agli autori di autorizzare la permanenza sul mercato della versione contestata. Tutte le parti coinvolte esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto".

Laura Pausini-Gianluca Grignani: com'è nata la polemica

  La polemica tra Gianluca Grignani e Laura Pausini si era accesa qualche mese fa, dopo che la cantante aveva annunciato su Instagram di voler reinterpretare "La mia storia tra le dita" nelle versioni spagnola e portoghese, senza però citare l'autore del brano. Grignani aveva commentato il post della cantante, ma il messaggio sarebbe stato eliminato, dando il via a un acceso scambio social.

La battaglia legale

 Dopo la pubblicazione da parte di Laura Pausini della cover, la tensione con Gianluca Grignani era continuata a crescere. Il cantautore aveva infatti dichiarato di essere pronto a intraprendere un’azione legale contro la collega. "Viste le reazioni del pubblico manifestate attraverso i social all'uscita della cover 'La mia storia tra le dita' di Laura Pausini lo scorso 12 settembre, gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all'Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l'integrità della loro opera". Gianluca Grignani aveva inoltre accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo citato nel post di lancio della cover, pubblicata il 12 settembre. Dal canto suo, la Pausini aveva chiarito di aver seguito tutti i passaggi necessari, aggiungendo che Grignani era perfettamente informato sull’operazione sin dall’inizio.

