Paris Hilton si racconta senza filtri: "Ho smesso di recitare, ora mostro chi sono davvero"

Nel documentario "Infinite Icon", l'ereditiera più famosa del mondo abbandona la maschera della party girl e parla di traumi, musica e rinascita
Paris Hilton © IPA
Per anni è stata un'icona scintillante, sempre sotto i riflettori, simbolo di eccessi e notti infinite. Oggi Paris Hilton, 44 anni, decide di voltare pagina e raccontarsi per ciò che è realmente. Lo fa in "Infinite Icon: A Visual Memoir", il documentario diretto da Bruce Robertson e JJ Duncan, in uscita al cinema dal 30 gennaio, che ripercorre la sua vita e la sua carriera.
Fin dalle prime immagini del film, Paris si mostra fragile, commossa, travolta da una pressione che per troppo tempo ha tenuto dentro. "Ho voluto fare questo film per far vedere chi sono davvero e quanto sia grande il mio cuore" racconta. L'ereditiera rinuncia, consapevolmente, al controllo dell'immagine e lascia spazio alla verità, anche quando fa male.
Al centro del suo racconto c'è la musica, rifugio e ancora di salvezza durante l'adolescenza segnata da abusi e traumi."Mi ha salvata dal dolore" confessa. Era una fuga, un luogo sicuro in cui ritrovare se stessa. Oggi il suo obiettivo è restituire quella stessa sensazione ai fan, trasmettendo evasione e gioia, come hanno fatto per lei artiste che l'hanno ispirata, da Madonna a Britney Spears. Ma la differenza è sostanziale: Paris non scappa più, sceglie di restare e di mostrarsi per quella che è.
Uno dei temi più forti del documentario è il peso del giudizio. Paris Hilton ammette di essersi sentita spesso definita da stereotipi e pregiudizi, a partire dal cognome che porta. "Con me, e con molte ragazze famose della mia generazione, i media sono stati crudeli" dice, ricordando un'epoca in cui la narrazione pubblica non lasciava spazio alla complessità. Per anni ha interpretato un personaggio, quello della party girl ossessionata dallo shopping e dalla vita notturna. Il messaggio che vuole lanciare col documentario è chiaro: non lasciare che ciò che accade nella vita definisca chi sei. Per Paris, oggi, non c'è nulla di più "iconico" della gentilezza.
La sua quotidianità resta intensa e piena di impegni: cantante, attrice, modella, imprenditrice, designer, scrittrice, madre. Paris Hilton è tutto questo, spesso nello stesso giorno. Tra concerti, il lancio della sua trentesima fragranza e nuovi progetti creativi, trova anche il tempo per l'attivismo: a Capitol Hill ha testimoniato per la tutela dei minori contro gli abusi infantili, una battaglia che sente profondamente sua.