Paris Hilton in vacanza in Sardegna con lo yacht di lusso

Dopo una vita sentimentale travagliata, Paris Hilton ha trovato la serenità con Carter Reum. Si sono sposati nel novembre 2021 e non potrebbero essere più felici. Il primo figlio, Phoenix, è nato a gennaio 2023 seguito 10 mesi dopo da London. Entrambi sono nati tramite maternità surrogata e lei ha spiegato al magazine Romper: "Se sono in uno studio medico, se mi fanno un'iniezione, qualsiasi cosa, ho letteralmente un attacco di panico e non riesco a respirare. Sapevo che non sarebbe stato salutare per me o per il bambino, crescere dentro una persona con un'ansia così elevata".