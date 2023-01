Paris Hilton annuncia la nascita del suo primo figlio

Lo ha annunciato lei stessa sui social, postando una foto della sua mano e quella del bebè avuto da Carter Reum . "Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato", ha scritto senza rivelare il nome del neonato e lasciando a un cuoricino azzurro il compito di svelare che si tratta di un maschietto. Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine ET, la coppia di neogenitori avrebbe optato per la maternità surrogata.

A novembre Paris Hilton e Carter Reum hanno festeggiato il loro primo anniversario di nozze con un party spettacolare. In quell'occasione l'ereditiera aveva sfoggiato il fisico asciutto e longilineo di sempre: nessun pancione lasciava presagire la maternità imminente. Per questo la notizia della nascita del suo primo bebè ha colto tutti i fan di sorpresa. Che però l'influencer 41enne desiderasse tanto diventare presto mamma non era una novità, come non lo era il fatto che avesse preso in considerazione di ricorrere alla maternità surrogata, proprio come la sua migliore amica Kim Kardashian.



MATERNITA' SURROGATA "Come tutti sanno, conduco una vita intensa, fatta di lavoro e viaggi frequenti, ma niente mi entusiasma di più che diventare mamma nel 2023", aveva confessato Paris Hilton qualche mese fa. Proprio la difficoltà a interrompere o mettere freno a questa routine piena di impegni, tra lavoro ed eventi mondani, potrebbe averla alla fine portata a optare per la maternità surrogata.

LE VOCI SULLA GRAVIDANZA Prima del matrimonio con Carter Reum (celebrato con grande sfarzo a novembre 2021) ha iniziato a circolare la voce che Paris Hilton aspettasse addirittura tre bambini. "Non sono incinta, non ancora. Sto aspettando fino a dopo le nozze. Stanno realizzando il mio vestito proprio ora e voglio essere sicura che sia bellissimo e che mi stia alla perfezione", aveva detto. Qualche mese prima aveva rivelato di aver scelto di ricorrere alla fecondazione assistita: "Così potrò avere dei gemelli, se voglio".