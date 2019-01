Kim Kardashian e Kanye West in attesa del quarto bebè... da madre surrogata

Dopo le prime due gravidanze naturali Kim ha sofferto di gravi problemi di salute e i medici le hanno così sconsigliato di rimanere incinta: un'altra gravidanza naturale non sarebbe stata sicura né per il bambino né In un episodio del reality "Keeping Up With the Kardashian", la socialite aveva raccontato lo scorso ottobre i piani familiari di Kanye. "Lui vuole sette figli, io mi fermerei a quattro...". Parlando con ELLE nel maggio 2018 invece Kim aveva consigliato la maternità surrogata a tutte le donne rifinendola "la migliore esperienza che io abbia avuto...".