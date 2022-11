Paris Hilton e Carter Reum festeggiano il primo anniversario di matrimonio

Leggi Anche Paris Hilton e Carter Reum, dopo le nozze blindate la festa si sposta al luna park

Il party al luna park

Paris Hilton non poteva certo correre il rischio di passare inosservata alla grande festa per il suo primo anniversario di nozze. E così ha indossato un minidress dalla fantasia floreale e dai colori fluorescenti e poi, per il taglio della torta, una catsuit di paillette rosa. Lo stesso colore è stato scelto da suo marito Carter Reum per la camicia, abbinata a un completo informale nero. Il luna park con le sue luci al neon e i colori accesi hanno fatto da sfondo all'evento. Le celebrazioni per la ricorrenza romantica sono servite all'ereditiera anche per lanciare il suo nuovo progetto imprenditoriale: una piattaforma di creazione di contenuti multimediali.

I festeggiamenti social

Paris Hilton ha condiviso su Instagram alcuni scatti del giorno delle sue nozze. In abito bianco, accanto a Carter Reum, è radiosa e bellissima. "Ripensando ai miei ricordi di matrimonio preferiti. Carter, mi innamoro di te ogni giorno di più", ha scritto condividendo le immagini del gran giorno. E poi ancora: "Questo ultimo anno con te da marito e moglie è stato un vortice magico. Non importa quanto viaggiamo e non importa dove ci troviamo nel mondo, finché siamo insieme, sono a casa con te. Ho profondamente a cuore tutte le nostre avventure e ricordi e sono in attesa di vivere la vita con te. Grazie per tutto l'amore, la felicità e le risate infinite. Sei la mia roccia e sono così grata di chiamarti mio. Carter, mio partner nella vita, uomo che ho atteso e migliore amico, ti amo così tanto. Brindo all'essere tua moglie per tutta la vita e per il nostro anniversario di un anno insieme. I miei desideri dell'11:11 si sono finalmente avverati con te".

Le nozze un anno fa

Paris Hilton e Carter Reum si sono sposati l'11 novembre 2021 a Los Angeles e i festeggiamenti sono durati tre giorni. Lui le aveva chiesto la mano 9 mesi prima su una spiaggia caraibica e la macchina organizzativa si è messa subito in moto per un evento indimenticabile. La cerimonia, blindatissima, ha avuto luogo nella villa a Bel Air del nonno della sposa e alla presenza di numerosi vip, tra cui Bebe Rexha, Evan Ross, Emma Roberts. I party sono andati avanti per tre giorni, in un crescendo di sfarzo e divertimento. Ma per Paris e Carter la festa non è ancora finita...