Paris Hilton e Carter Reum, dopo le nozze blindate la festa si sposta al luna park

Un party all'insegna del divertimento sfrenato, quello che Paris Hilton e Carter Reum hanno organizzato per le loro nozze. Se il momento del sì è stato blindatissimo, per il party via libera alle condivisioni social.Gli sposi hanno ricreato un vero luna park con tanto di ruota panoramica e tiro a segno, e poi ballerini, acrobati, luci colorare e musica a tutto volume per regalare ai numerosi ospiti una notte indimenticabile.

Leggi Anche Paris Hilton si è sposata: ecco le prime foto del sì

Paris ha scelto una mise rosa shocking per i festeggiamenti informali. Gonna vaporosa, corpetto scintillante, velo in testa e strepitosi occhiali a forma di cuore per una sposa davvero esplosiva. Con le amiche si è scatenata e con i follower ha condiviso il divertimento tramite social. Si scatena con i balli e ammicca alla fotocamera, mentre riprende la location magica.



Se il party al luna park è stato super condiviso, momento del matrimonio vero e proprio ci sono poche tracce. La Hilton ha condiviso solo il bouquet a forma di cuore di rose bianche e alcune immagini del suo abito da sogno. Ci ha pensato la sua amica Claudia Oshry a fornire qualche piccolo dettaglio in più, come la foto di Kim Kardashian fasciata in un abito blu durante il "più simpatico e tenero dei discorsi".

Paris Hilton si prepara alle nozze e intanto sfoggia il brillocco IPA 1 di 19 IPA 2 di 19 IPA 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: