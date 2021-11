Paris Hilton si è sposata: ecco le prime foto del sì

Tutti gli invitati alle nozze di Paris Hilton e Carter Reum 1 di 37 IPA 3 di 37 IPA 4 di 37 IPA 5 di 37 IPA 6 di 37 IPA 7 di 37 IPA 8 di 37 IPA 9 di 37 IPA 10 di 37 IPA 11 di 37 IPA 12 di 37 IPA 13 di 37 IPA 14 di 37 IPA 15 di 37 IPA 16 di 37 IPA 17 di 37 IPA 18 di 37 IPA 19 di 37 IPA 20 di 37 IPA 21 di 37 IPA 22 di 37 IPA 23 di 37 IPA 24 di 37 IPA 25 di 37 IPA 26 di 37 IPA 27 di 37 IPA 28 di 37 IPA 29 di 37 IPA 30 di 37 IPA 31 di 37 IPA 32 di 37 IPA 33 di 37 IPA 34 di 37 IPA 35 di 37 IPA 36 di 37 IPA 37 di 37 IPA 38 di 37 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un matrimonio blindatissimo quello di Paris Hilton e Carter Reum, che si sono detti sì l'11 novembre nella villa di Bel Air del nonno della sposa. Nessuna foto è trapelata dell'evento, se non quelle "rubate" agli ospiti diretti verso la location. Paris però non ha lasciato del tutto a bocca asciutta i curiosi, condividendo sui social uno scatto in abito bianco: "Il mio per sempre inizia oggi" ha scritto.