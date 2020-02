Paris Hilton festeggia i 39 anni e si regala un nuovo fidanzato

Paris Hilton ha compiuto 39 anni e si gode una vita scintillante, fatta di party esclusivi ed eventi mondani. Gli amici vip, da Kim Kardashian a Rita Ora , le hanno riservato dediche speciali via Instagram ma il regalo più bello per l'ereditiera più famosa d'America è un nuovo amore che le scalda il cuore. Proprio pochi giorni prima del suo compleanno ha ufficializzato la storia con l'imprenditore Carter Reum .

Paris e Carter erano già apparsi in pubblico ai Golden Globes 2020, ma davanti ai flash avevano fatto attenzione a mantenere una distanza di sicurezza per non alimentare rumor. Qualche settimana dopo hanno comunque deciso di uscire allo scoperto, pubblicando sui social la foto di un dolce bacio che lui le dà sulla fronte. "Il mio amore", ha scritto la Hilton per fugare ogni dubbio sul loro legame.

Reum ha 38 anni ed è il co-fondatore di un marchio di liquori e autore di un libro, con alle spalle un solido impero finanziario. La storia con Paris è iniziata tra novembre e dicembre: lui deve proprio averle rubato il cuore, visto che è la prima volta che conferma una relazione da quando, nel 2018, è saltato il matrimonio con Chris Zylka.



