Paris Hilton rivela: "Ecco perché ho scelto la maternità surrogata"

La scelta di non dire niente

"La mia vita è stata così pubblica, così fuori. Non volevo che mio figlio venisse al mondo con un'energia negativa" ha spiegato Paris Hilton. L'ereditiera ha anche aggiunto: "Ho un forte disturbo da stress post-traumatico per quello che ho passato da adolescente". Aveva già parlato degli abusi sessuali e traumi medici che aveva subito da adolescente in un collegio nello Utah: "Se sono in uno studio medico, se mi fanno un'iniezione, qualsiasi cosa, ho letteralmente un attacco di panico e non riesco a respirare. Sapevo che non sarebbe stato salutare per me o per il bambino, crescere dentro una persona con un'ansia così elevata", ha detto.