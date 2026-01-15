Il caso Chiara Ferragni e la fama fragile, anche la notorietà dei vip può essere precaria

Non solo Chiara Ferragni - Chiara Ferragni, come altri prima e dopo di lei, diventa il simbolo di un successo che non accumula capitale simbolico duraturo, ma vive di attenzione volatile. Una fama che non protegge e che ti costringe a reinventarti per non rimanere schiacciato dalla tua stessa visibilità. Fedez ha attraversato una fase di forte esposizione emotiva e mediatica che ha prodotto sovraesposizione e polarizzazione. Oggi il suo percorso sembra orientato verso una comunicazione più personale e meno militante, nel tentativo di ricostruire credibilità e rapporto con il pubblico. Anche Belén Rodríguez, per anni volto onnipresente della televisione generalista, rappresenta un modello di celebrità che fatica a rimanere centrale in un sistema dominato da piattaforme digitali e linguaggi più rapidi. Anche per lei la reinvenzione passa da una maggiore selezione delle apparizioni e da un racconto più intimo, lontano dall’iper-presenza del passato. Guardando oltreoceano c'è Kim Kardashian.

Anche lei, pur rimanendo centrale, ha iniziato una trasformazione: meno influencer pura, più imprenditrice, studentessa di diritto, figura istituzionale. È il segnale che il modello della celebrità basata solo sulla visibilità non è più sufficiente. E poi, non da ultimi, i cosiddetti “vip da reality”: un’intera generazione di personaggi nati nei reality show vive oggi una rapida obsolescenza. Senza una narrazione forte o competenze riconosciute, molti faticano a restare rilevanti oltre il ciclo breve dell’attenzione social.