Bergamo, la prof accoltellata: "Salvata dal coraggio immenso di un mio alunno"

Mocchi ha quindi voluto ringraziare i donatori dell'Avis, oltre al personale sanitario che la ha salvata grazie al suo pronto intervento: "Professionisti, ma soprattutto esseri umani che non dimenticherò mai. E poi c'è un pensiero che mi commuove. Penso, e non è un sogno, che il sangue che ora scorre nelle mie sia quello del mio avvocato Angelo Lino Murtas, donatore effettivo Avis da oltre 45 anni, che ha salvato la vita a tante persone e che aveva donato il sangue proprio il giorno prima all'Avis di Monterosso a Bergamo". E prosegue: "Come lui, ci sono migliaia di persone anonime che offrono una parte di sé senza voler nulla in cambio. Gesti che sembrano piccoli, ma che diventano enormi quando salvano una vita. È lo stesso spirito con cui mio padre fondò l'Avis-Aido della Media Val Cavallina, con quel motto che da sempre custodisco nel cuore: 'Una goccia di sangue può salvare una vita'. Forse mio padre non immaginava che un giorno quella vita sarebbe stata proprio quella di sua figlia". La sua speranza è che chi legge la sua lettera "trovi il coraggio e la volontà di diventare donatore".