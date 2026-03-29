Sul tema dell'introduzione di specifici percorsi sulle relazioni e i valori nelle scuole spiega: "Nelle linee guida sull'educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia. Da sinistra continuano a dire che ci vuole l'educazione affettiva a scuola. Bene, se per educazione affettiva s'intende educare al rispetto, alle relazioni, all'empatia noi siamo il primo governo che ha introdotto questo percorso. E fra qualche settimana partiranno i corsi per la formazione dei docenti. In questi percorsi formativi gli studenti saranno i protagonisti. A breve sarà anche disponibile l'assistenza psicologica per tutti gli studenti che ne avranno necessità con cinque sedute gratuite che consentiranno di accertare il disagio e suggerire a genitori e scuola come intervenire".