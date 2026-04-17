Trump, Matteo Salvini: "Non è matto, i suoi interessi sono americani e non coincidono con quelli italiani"
Ospite a "Mattino Cinque", il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "L'Europa sorda e assente in questo momento"
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L'Italia non è in guerra né con l'Iran, né con la Russia e sicuramente Trump non è matto. Sono le affermazioni rilasciate da Matteo Salvini, intervenuto a "Mattino Cinque" durante l'appuntamento di venerdì 17 aprile. Ospite nel programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha analizzato diversi temi, a partire dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump contro l'Italia e dalle conseguenze provocate dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalla guerra in Iran.
"I rapporti con l'America e con le democrazie occidentali sono e rimarranno buoni al di là di qualche problemino temporaneo", esordisce Salvini a "Mattino Cinque", evidenziando la necessità di ricorrere alla diplomazia, come suggerito anche da Papa Leone XIV, "sia in Ucraina, che in Iran".
"È un momento complicato perché il problema di chi è a casa non sono le alleanze internazionali o la filosofia, ma il fatto che queste maledette guerre entrano di forza nei bilanci delle famiglie e delle aziende". Quindi, ha proseguito evidenziando il suo impegno, come ministro dei Trasporti, a capire come aiutare automobilisti e camionisti perché, come ha spiegato, "se aumenta il gasolio per l'autotrasporto, aumenta il costo della spesa".
E aggiunge: "Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici, agli Ayatollah che hanno massacrato migliaia di donne e di giovani. Però non si può pensare ad altri mesi di conflitto con le petroliere bloccate, a guerre e a invasioni di terre. L'Italia non è in guerra, né con l'Iran né con la Russia".
Salvini ha poi preso le distanze da chi mette in dubbio la salute mentale di Donald Trump, aggiungendo la stoccata all'Europa: "Sicuramente non è matto. Ha una sua chiara strategia che è l'interesse americano e spesso negli ultimi mesi non coincide con gli interessi italiani. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che questa mattina mi impedisce di aiutare gli italiani in difficoltà con tutti i soldi che vorremmo usare".
"Noi non vogliamo i soldi dei tedeschi o dei francesi, vogliamo semplicemente poter usare i soldi che gli italiani ci danno con le loro tasse per aiutare chi è in difficoltà. Il problema è nonostante le due guerre massacranti in corso, le regole europee non ci permettono di usarli - è l'analisi di Salvini -. La Von der Leyen e i commissari europei ci dicono che la situazione è grave e che stiamo male, ma non ancora malissimo. È demenziale. O l'Europa ci permette di cambiare queste regole o lo facciamo da soli".