Trump, Matteo Salvini: "Non è matto, i suoi interessi sono americani e non coincidono con quelli italiani"

"È un momento complicato perché il problema di chi è a casa non sono le alleanze internazionali o la filosofia, ma il fatto che queste maledette guerre entrano di forza nei bilanci delle famiglie e delle aziende". Quindi, ha proseguito evidenziando il suo impegno, come ministro dei Trasporti, a capire come aiutare automobilisti e camionisti perché, come ha spiegato, "se aumenta il gasolio per l'autotrasporto, aumenta il costo della spesa".



E aggiunge: "Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici, agli Ayatollah che hanno massacrato migliaia di donne e di giovani. Però non si può pensare ad altri mesi di conflitto con le petroliere bloccate, a guerre e a invasioni di terre. L'Italia non è in guerra, né con l'Iran né con la Russia".