Iran, Trump: "L'Italia non c'era per noi, non ci saremo per loro" | Dieci giorni di cessate il fuoco tra Libano e Israele | Il tycoon: "Questa sarà la decima guerra che risolverò"

"L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro", lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social Truth. A corredo del post, Trump ha aggiunto un articolo del quotidiano britannico Guardian risalente al 31 marzo scorso intitolato "L'Italia nega l'uso della base area in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Per quanto riguarda l'Iran, il tycoon ha dichiarato che avrebbe accettato di consegnare il suo uranio arricchito. Lo riporta il Wall Street Journal che ha aggiunto che Trump sarebbe pronto a volare a Islamabad in caso di un accordo tra i due Paesi. È scattata alle 23, ora italiana, la tregua di dieci giorni fra Israele e Libano. Ad annunciarla è stato il presidente Usa che ha scritto su Truth: "I due Paesi si sono incontrati martedì per la prima volta in 34 anni a Washington con il grande segretario di Stato, Marco Rubio. È stato un onore risolvere nove guerre nel mondo, questa sarà la decima".