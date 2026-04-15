Usa, dubbi sulla salute mentale di Donald Trump: "Può governare?"
I democratici hanno proposto di creare una commissione indipendente che valuti se Donald Trump è adatto a governaredi Elia Milani
Trump è adatto a governare? Negli Stati Uniti si torna a parlare delle capacità del presidente di esercitare le sue funzioni. Il deputato democratico Jamie Raskin, membro della commissione Giustizia della Camera, ha presentato un disegno di legge per istituire una commissione indipendente incaricata di valutare l'idoneità del "commander in chief". Una proposta che prevede la creazione di un organismo non politicamente connotato come previsto dalla Sezione 4 del 25esimo emendamento, che consentirebbe al vicepresidente, insieme alla maggioranza del governo, di dichiarare l'incapacità del presidente di svolgere le proprie funzioni.