Continua l'impegno politico

Forza Italia, Barelli: "Lascio il mio ruolo da capogruppo, farò proposta per successore"

Convocata martedì sera l'assemblea del gruppo alla Camera

13 Apr 2026 - 17:40
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"Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera. In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni". Così in una nota Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

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