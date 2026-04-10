Incontro tra Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Antonio Tajani | Forza Italia: "Visione unitaria per il rilancio"

Incontro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Antonio Tajani. Al termine, Forza Italia ha rilasciato una nota. "L'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel Segretario l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta e Danilo Pellegrino".