"Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. Parlerò anche con Antonio Tajani. L'Italia è uno dei miei Paesi preferiti", con l'Ungheria c'è un'alleanza "forte anche per ragioni storiche e dobbiamo cogliere le opportunità di cooperazione". Lo ha detto Peter Magyar in conferenza stampa, la prima dopo la vittoria elettorale in Ungheria. "Vorrei incontrare" Meloni "di persona, ha ottenuto grandi risultati partendo da condizioni difficili ed è riuscita a ristabilire la stabilità. Sta facendo un ottimo lavoro", ha evidenziato, ribadendo che "se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto". Il vincitore delle poliche non si sottrae alle domande anche su altri leader.