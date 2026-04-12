Gli aggiornamenti in tempo reale
Elezioni in Ungheria, Orban denuncia brogli: "Pressioni e caos ai seggi"
Corsa alle urne senza precedenti, superiore anche al 1990 post muro di Berlino
© Getty
È una mobilitazione senza precedenti quella che sta avvenendo in Ungheria per le elezioni parlamentari che potrebbero mettere fine ai 16 anni di potere del premier Viktor Orban e segnare una svolta politica con ripercussioni in Europa e nei rapporti con Russia e Stati Uniti. A sfidarlo è Péter Magyar, 45 anni, ex alleato proprio di Orban e oggi leader del partito di centrodestra Tisza, che ha capitalizzato il malcontento dell'opinione pubblica, in particolare tra i giovani e gli elettori urbani. L'affluenza è ai massimi storici: alle 17 aveva votato il 74,2% degli aventi diritto, superando già l'affluenza complessiva del 2022, ferma al 69,5% a fine giornata. Il dato va oltre anche il precedente storico del 1990, quando alle prime elezioni libere e multipartitiche dopo la caduta del Muro di Berlino il 65,1% degli ungheresi si recò alle urne. Con i seggi aperti fino alle 19, il risultato finale è destinato a segnare un record storico. Intanto, dal fronte governativo, Balazs Orban, consigliere del premier, parla di una "ondata di segnalazioni" che accusano i rivali di Tisza di Péter Magyar di tentativi di compravendita di voti, intimidazioni e comportamenti aggressivi nei seggi. Dal lato opposto arrivano però segnalazioni di segno contrario.
Non si placano le accuse e controaccuse di brogli in Ungheria. Dal fronte governativo, Balazs Orban, consigliere del premier Viktor Orban, parla di una "ondata di segnalazioni" che accusano i rivali di Tisza di Péter Magyar di tentativi di compravendita di voti, intimidazioni e comportamenti aggressivi nei seggi. "Emergono casi di pressioni sui dipendenti, scene caotiche ai seggi e incidenti volti a influenzare gli elettori, persino con l'uso di droni e minacce", ha denunciato il consigliere, parlando di operazioni legate a interessi "sostenuti da Bruxelles e Kiev" e invitando a lasciare che "siano gli ungheresi a decidere liberamente". Dal lato opposto arrivano però segnalazioni di segno contrario. Il deputato indipendente Ákos Hadházy ha riferito di un caso a Vác, dove una persona sarebbe stata inserita a sua insaputa nelle liste delle minoranze nazionali, perdendo così il diritto di voto per la lista nazionale e potendo esprimere solo quello per il candidato individuale. Altre accuse riguardano presunti tentativi di compravendita di voti a favore di Fidesz. A Kerepes, secondo il portale 444, sarebbero stati distribuiti buoni spesa da 10.000 fiorini utilizzabili presso la catena Penny Market, destinati - secondo le segnalazioni - a elettori che avrebbero votato per il partito di governo. Sui social, inoltre, elettori vicini all'area Tisza denunciano presunti abusi nei seggi attribuiti a Fidesz: con "persone entrano nelle cabine e impediscono agli elettori di votare in segreto, controllando se hanno barrato il 'cerchio giusto'".
È una mobilitazione senza precedenti quella degli elettori ungheresi. Secondo i dati ufficiali, alle 17 aveva votato il 74,2% degli aventi diritto, superando già l'affluenza complessiva del 2022, ferma al 69,5% a fine giornata. Il dato va oltre anche il precedente storico del 1990, quando alle prime elezioni libere e multipartitiche dopo la caduta del Muro di Berlino il 65,1% degli ungheresi si recò alle urne. Con i seggi aperti fino alle 19, il risultato finale è destinato a segnare un record storico.
Nel seggio elettorale più piccolo d'Ungheria, il numero 25 dell'undicesimo distretto di Budapest, il voto si è esaurito in poche ore. Entro le 13, i sei aventi diritto avevano già espresso la propria preferenza tra Viktor Orban e Peter Magyar. Una sezione in miniatura che racconta la giornata elettorale segnata dall'altissima partecipazione.
L'affluenza alle urne in Ungheria resta ai massimi anche a metà giornata. Alle 13, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale, ha votato il 54,14% degli elettori, confermando una partecipazione eccezionale. Il dato segna un netto balzo rispetto al 2022, quando alla stessa ora si era fermato attorno al 40%. Le urne chiuderanno alle 19.
L'affluenza alle urne in Ungheria vola ai massimi storici. Alle 11, secondo i dati diffusi dall'Ufficio elettorale nazionale, per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar ha già votato il 37,98% degli elettori, pari a 2.858.892 persone. Si tratta di un dato record, di gran lunga superiore al 25,77% registrato quattro anni fa. Il trend era emerso già nelle prime ore: alle 9 si era sfiorato il 17%, contro il 10,31% del 2022. Nel 2022 l'affluenza finale si fermò al 69,59%. Quest'anno le previsioni indicano la possibilità di superare nettamente la soglia del 70%.