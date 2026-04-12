Elezioni in Ungheria, Orban denuncia brogli: "Pressioni e caos ai seggi"

Non si placano le accuse e controaccuse di brogli in Ungheria. Dal fronte governativo, Balazs Orban, consigliere del premier Viktor Orban, parla di una "ondata di segnalazioni" che accusano i rivali di Tisza di Péter Magyar di tentativi di compravendita di voti, intimidazioni e comportamenti aggressivi nei seggi. "Emergono casi di pressioni sui dipendenti, scene caotiche ai seggi e incidenti volti a influenzare gli elettori, persino con l'uso di droni e minacce", ha denunciato il consigliere, parlando di operazioni legate a interessi "sostenuti da Bruxelles e Kiev" e invitando a lasciare che "siano gli ungheresi a decidere liberamente". Dal lato opposto arrivano però segnalazioni di segno contrario. Il deputato indipendente Ákos Hadházy ha riferito di un caso a Vác, dove una persona sarebbe stata inserita a sua insaputa nelle liste delle minoranze nazionali, perdendo così il diritto di voto per la lista nazionale e potendo esprimere solo quello per il candidato individuale. Altre accuse riguardano presunti tentativi di compravendita di voti a favore di Fidesz. A Kerepes, secondo il portale 444, sarebbero stati distribuiti buoni spesa da 10.000 fiorini utilizzabili presso la catena Penny Market, destinati - secondo le segnalazioni - a elettori che avrebbero votato per il partito di governo. Sui social, inoltre, elettori vicini all'area Tisza denunciano presunti abusi nei seggi attribuiti a Fidesz: con "persone entrano nelle cabine e impediscono agli elettori di votare in segreto, controllando se hanno barrato il 'cerchio giusto'".