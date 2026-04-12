Per il rinnovo del Parlamento

Elezioni in Ungheria, aperti i seggi

L'esito della sfida tra il presidente uscente Viktor Orbán e Péter Magyar potrebbe ridefinire i rapporti con Europa, Stati Uniti e Russia

12 Apr 2026 - 07:31
© Getty

© Getty

Urne aperte in Ungheria per le elezioni parlamentari che potrebbero mettere fine ai 16 anni al potere del premier Viktor Orbán e segnare una svolta politica con ripercussioni in Europa e nei rapporti con Russia e Stati Uniti. I seggi, aperti dalle 6 di stamattina, chiuderanno alle 19: si vota per il rinnovo del Parlamento da 199 membri.

Il leader nazionalista euroscettico Orbán, 62 anni, guida il Paese dal 2010 e ha costruito un modello di "democrazia illiberale" - per sua stessa definizione - guardato con interesse da ambienti conservatori occidentali, inclusa l'area vicina a Donald Trump. Negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una crescente insoddisfazione interna dovuta a stagnazione economica, aumento del costo della vita e accuse di corruzione legate a oligarchi vicini al governo.

Leggi anche

Ucraina, Orban blocca i prestiti: Costa e Merz ammoniscono Budapest

Leggi anche

La denuncia di Avs: "Per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel" | Lei: "Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo"

A sfidarlo è Péter Magyar, 45 anni, ex alleato di Orbán e oggi leader del partito di centrodestra Tisza, che ha capitalizzato il malcontento dell'opinione pubblica, in particolare tra i giovani e gli elettori urbani. I sondaggi delle ultime due settimane indicano Tisza in vantaggio tra il 38% e il 41%. Il partito Fidesz, guidato dall'attuale premier magiaro, sarebbe indietro di 7-9 punti percentuali. Ma i rilevamenti variano, lasciando aperti diversi scenari, compreso un possibile testa a testa.

Leggi anche

Elezioni in Ungheria, Trump tira la volata a Orban: "Pronti a sostenere l'economia del Paese"

Il voto è seguito con grande attenzione a Bruxelles, dove diversi Paesi dell'Unione europea accusano Orbán di aver indebolito lo stato di diritto, sottratto libertà ai media e i diritti alle minoranze. Una sua eventuale sconfitta potrebbe sbloccare un pacchetto di aiuti Ue da circa 90 miliardi di euro a favore dell'Ucraina e ridurre l'influenza russa all'interno dell'Unione, dato lo stretto rapporto tra Orbán e il presidente russo Vladimir Putin.

Leggi anche

Ungheria, JD Vance vola in soccorso di Orban alla vigilia delle elezioni politiche

Leggi anche

Ungheria, presunto attentato al gasdotto TurkStream a una settimana dal voto

Durante la campagna elettorale, il premier ungherese ha presentato il voto come una scelta tra "guerra e pace", sostenendo che una vittoria dell'opposizione trascinerebbe l'Ungheria nel conflitto in Ucraina, accusa respinta con forza da Magyar. Il leader dell'opposizione ha puntato su un'agenda anti-corruzione e sul rilancio economico. L'esito del voto potrebbe dunque ridefinire non solo gli equilibri interni del Paese, ma anche quelli politici in Europa.

Ti potrebbe interessare

videovideo
elezioni
ungheria
seggi aperti
viktor orban

Sullo stesso tema