Elezioni in Ungheria, aperti i seggi

A sfidarlo è Péter Magyar, 45 anni, ex alleato di Orbán e oggi leader del partito di centrodestra Tisza, che ha capitalizzato il malcontento dell'opinione pubblica, in particolare tra i giovani e gli elettori urbani. I sondaggi delle ultime due settimane indicano Tisza in vantaggio tra il 38% e il 41%. Il partito Fidesz, guidato dall'attuale premier magiaro, sarebbe indietro di 7-9 punti percentuali. Ma i rilevamenti variano, lasciando aperti diversi scenari, compreso un possibile testa a testa.