"Siamo alla soglia del mondo che abbiamo sognato, entriamo", ha esortato il leader di Tisza, rivolgendosi anche ai giovani - riuniti in piazza degli Eroi a Budapest per il maxi-concerto 'Smantellare il regime' - e all'elettorato urbano. La campagna però si consuma ovunque, casa per casa, nelle piazze e nei villaggi, dove si insedieranno anche i guardiani dell'Osce. La missione di osservazione si è insediata al quartier generale del Kempinski Corvinus, nella capitale, con una delegazione italiana trasversale: Eugenio Zoffili e Gianluca Cantalamessa (Lega), Vincenzo Amendola e Alessandro Alfieri (Pd), Emanuele Loperfido e Fabrizio Comba (FdI), Anna Bilotti (M5s), Mauro Del Barba (Italia Viva) e Peppe De Cristofaro (Avs).