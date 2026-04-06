Ungheria, presunto attentato al gasdotto TurkStream a una settimana dal voto

Tanto è bastato per Orban per portare l'allerta "al massimo livello" e riaprire il fuoco delle accuse contro il rivale Peter Magyar e il bersaglio prediletto, Volodymyr Zelensky, a meno di una settimana dall'appuntamento cruciale delle elezioni del 12 aprile. Per il governo ungherese dietro il presunto sabotaggio del gasdotto ci sarebbe ovviamente la mano di Kiev, trovando l'immediata sponda del Cremlino che ha definito "ampia" la probabilità di un coinvolgimento ucraino. Una ricostruzione respinta "categoricamente" dall'Ucraina e smontata dall'opposizione: è soltanto una false flag - ha replicato Magyar - "pianificata" in sintonia con Mosca e Belgrado per interferire sul voto.