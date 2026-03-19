Ucraina, Orban: "Nessuna decisione favorevole a Kiev senza il petrolio"

"Siamo pronti a sostenere l'Ucraina quando avremo di nuovo il nostro petrolio, che è bloccato da loro. Fino ad allora, nessuna decisione a favore dell'Ucraina sarà appoggiata dall'Ungheria". Lo ha dichiarato il premier Viktor Orbán al suo arrivo al vertice europeo. "Aspettiamo il petrolio, tutto il resto è solo una favola. Crediamo solo ai fatti", ha insistito, descrivendo come "esistenziale" la questione. "Senza quel petrolio, o anche solo con qualche goccia, le aziende ungheresi fallirebbero: insomma, non è una questione politica. Zelensky dovrebbe capire che questo non va bene. È una questione esistenziale per gli ungheresi".