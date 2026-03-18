Bruxelles, Meloni vede Merz prima del Consiglio europeo

È in corso a Bruxelles un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La premier, arrivata nell'hotel in cui alloggia nel centro della capitale belga alla vigilia del Consiglio europeo, ha raggiunto il capo del governo tedesco subito dopo il bilaterale tra il cancelliere e il presidente francese Emmanuel Macron.