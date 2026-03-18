Droghe, in Europa si consumano più cocaina e chetamina, meno ecstasy

Il progetto ha analizzato campioni giornalieri di acque reflue per un periodo di una settimana, tra marzo e maggio 2025 in 115 città europee di 25 Paesi (23 dell'Ue più Turchia e Norvegia) con l'obiettivo di indagare le abitudini di consumo di droga dei loro abitanti. In tutto il campione ha raccolto dati relativi a circa 72 milioni di persone per rilevare tracce di cinque droghe stimolanti (anfetamina, cocaina, metanfetamina, MDMA e chetamina), nonché di cannabis. Il calo del consumo di ecstasy risulta più accentuato nelle città di Germania, Austria e Slovenia, mentre i livelli più elevati di residui di ecstasy sono stati registrati in Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Slovenia. Per quanto riguarda la chetamina (un potente analgesico che provoca una sensazione di trance), i livelli rilevati sono aumentati di quasi il 41% tra il 2024 e il 2025 nelle città che hanno comunicato i dati. Per l'Italia - dove i risultati ottenuti a Bologna e Roma sono stati possibili grazie al finanziamento del Dipartimento Politiche Antidroga - va segnalato che i livelli di anfetamine risultano molto più bassi rispetto all'Europa settentrionale. Una tendenza comune, questa, ad altre città del sud (per esempio a Cipro e in Turchia).