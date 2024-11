Cannabis, cocaina, allucinogeni: le droghe spopolano tra gli studenti: Uno su 20 ne ha provate almeno due nell’ultimo anno

“Anche se l’emergenza tossicodipendenza non spaventa più la società civile come negli anni ‘80, la guerra in favore della salute delle nuove generazioni è ancora in corso e non la stiamo vincendo. Tuttavia, oltre al contrasto delle sostanze psicoattive - l’emergere di usi impropri di farmaci o di sostanze legali come l'alcol o la caffeina fa capire che fatta la legge è possibile trovare l’inganno - bisogna soprattutto chiedersi perché i nostri ragazzi stanno male e hanno bisogno di evadere. Secondo una ricerca di Skuola.net e Associazione Nazionale Di.Te. ben 2 studenti su 3, spesso e volentieri, si rifugiano in attività o passatempo che permettano loro di non pensare”, così Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.