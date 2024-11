Nuove droghe, non ci sono solo le “sostanze”: almeno un giovane su dieci a rischio dipendenza da web, gaming, scommesse online

Non serve assumere qualche sostanza per drogarsi: il corpo è in grado di “sballarsi” anche senza. Internet e il digitale, in questo senso, rappresentano una straordinaria opportunità di farsi male, ovviamente se usati nel modo sbagliato. Come confermano i dati dell’ultima Relazione sulle tossicodipendenze in Italia, che il nostro Governo presenta annualmente al Parlamento.