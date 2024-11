No Nut November, è tempo della sfida social per soli uomini che piace anche ai giovani

Si tratta del No Nut November (NNN) e, come spiega il portale studentesco Skuola.net, si tratta dell’invito a non avere né rapporti sessuali né a praticare la masturbazione per l’intero mese. Per sensibilizzare ad approcciarsi alla sessualità in modo consapevole. Come sappiamo, infatti, l’estrema facilità con cui tramite il web si può accedere oggi ai materiali pornografici sta portando tante persone ad abusarne. Sviluppando, in particolare tra i ragazzi, una vera e propria dipendenza. E, nei casi peggiori, un approccio "malato" al sesso.