Overdose in aumento, crescono i casi tra le donne: è allarme cocaina e crack

Un'emergenza che cambia volto. Nel 2024 in Italia sono morte per overdose 231 persone, ma a colpire non è solo il numero, in lieve crescita, quanto il profilo delle vittime. Aumentano le donne, +11,11% rispetto all'anno precedente, e si allarga la fascia d'età più colpita: la maggior parte dei decessi si concentra ormai tra gli over 40. Sullo sfondo, una mappa che ribalta alcuni luoghi comuni: il Nord guida per numero di vittime, mentre è il Sud - in particolare la Puglia - il fronte più caldo per i sequestri di droga.