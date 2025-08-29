Villaurbana (Oristano), sequestrate oltre 4.500 piante di marijuana e quasi 300 kg di cannabis: 8 arresti

Quattromila e cinquecentosei piante di marijuana e trecento chilogrammi di cannabis sotto sequestro e otto arresti a Villaurbana: è il risultato dell'operazione "Aristeo" dei carabinieri di Oristano. I militari, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 8 persone di cui 5 di nazionalità colombiana, sorpresi all'interno di un capannone all'interno di un'azienda agricola intenti a sbocciolare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. La presenza dei colombiani fa emergere l’ipotesi di un’organizzazione strutturata dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di droga, rilevando un vero e proprio sistema imprenditoriale.

