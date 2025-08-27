A Bologna il Comune distribuirà gratuitamente pipe per il crack: è polemica

Si tratta di una sperimentazione di Palazzo d'Accursio in ottica di riduzione del danno. Me le opposizioni insorgono: "La sinistra incentiva lo spaccio"
A partire dalle prossime settimane il Comune di Bologna distribuirà pipe gratuite per il crack ai consumatori della sostanza. Entra così nel vivo, dopo una prima fase partita un anno e mezzo fa, la sperimentazione di Palazzo d'Accursio in ottica di riduzione del danno. A distribuire la pipa in alluminio per inalare la droga a base di cocaina saranno gli operatori di strada di Asp, ma si potrà anche richiederlo negli spazi di Fuori binario in via Carracci. Una notizia che ha provocato diverse polemiche tra i partiti dell'opposizione.
Una misura (il costo delle 300 pipe acquistate si aggira intorno ai 3.500 euro) nata per contrastare l'aumento di utilizzatori di crack sotto le torri. Secondo i dati Ausl solo quelli in carico erano 518 al 30 giugno, di cui, 134 nuovi casi. Erano 353 nel 2023 e 456 nel 2024.
"Il crack — spiega l'assessore Matilde Madrid — resta una sostanza con gravi effetti sulla salute, ne siamo consapevoli. La politica di riduzione del danno punta principalmente a intercettare queste persone: il 55% sono italiani. La sperimentazione ha dimostrato che l'utilizzo di strumenti adeguati consente di ridurre il consumo e le patologie secondarie come sanguinamenti, tracheiti, infezioni derivate dall'utilizzo di materiali improvvisati e condivisi per questo la estendiamo". Nella stessa ottica il Comune fornisce test per il drug checking, un kit per l'analisi delle sostanze da consumare.
L'iniziativa del Comune ha però scatenato l'opposizione. "La scelta del Comune di Bologna, guidato dalla sinistra, di distribuire pipe gratis per il crack ai tossicodipendenti rappresenta un punto di non ritorno. Pd e compagni chiariscono, una volta per tutte, che non hanno alcuna intenzione di combattere la diffusione della droga e di fermare gli spacciatori". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega.
Contro la misura si è scagliata anche Fratelli d'Italia con l'europarlamentare Stefano Cavedagna: "Denunciamo Lepore e la giunta per incitazione al consumo e allo spaccio di droghe. Distribuire pipe gratis per consumare crack, peraltro impiegando soldi dei bolognesi, è davvero inaccettabile e oltre ogni scelta assennata. Pare una vera e propria istigazione a delinquere. Lepore finisce per promuovere il consumo di droghe".
