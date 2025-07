Cobret, la nuova droga che preoccupa: cos’è e perché è così pericolosa

Il Cobret (o Kobret) è una sostanza stupefacente ottenuta dagli scarti della lavorazione dell'oppio. Viene diluito con materiali economici e spesso tossici per abbattere i costi. Il risultato è una droga a base di eroina, molto più economica ma estremamente pericolosa. Il nome deriva dal fumo che, una volta inalato, disegna una spirale simile a un serpente: da qui il paragone con il "cobra". Si è diffusa inizialmente in Campania, in particolare a Napoli e nella zona di Scampia, ma oggi preoccupa anche altre città italiane. La modalità di assunzione è semplice: si scalda la pallina e si inalano i vapori. Un gesto che, agli occhi dei meno esperti, può sembrare simile al consumo di hashish o cannabis, ma che in realtà espone a rischi ben più gravi.