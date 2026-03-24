Un funzionario di sicurezza europeo citato dal quotidiano statunitense ha riassunto così il sospetto: "Di fatto, per anni, a ogni riunione dell'Ue Mosca era seduta al tavolo". La Commissione europea, interpellata sulla vicenda, ha definito le notizie "motivo di grande preoccupazione" e ha chiesto chiarimenti a Budapest. Ma il dato più rilevante, secondo diversi diplomatici e funzionari europei citati da Politico, è che nelle istituzioni e nelle capitali la vicenda non avrebbe provocato una vera sorpresa, perché i sospetti sui rapporti tra Budapest e Mosca circolerebbero da tempo. Lo ha detto apertamente il premier polacco Donald Tusk, secondo cui il fatto che "la gente di Orban informi Mosca in ogni dettaglio sulle riunioni del Consiglio Ue non dovrebbe sorprendere nessuno".