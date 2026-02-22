Ucraina, due morti in attacchi a Kiev e Leopoli | Zelensky: "Mosca continua a investire negli attacchi più che nella diplomazia"

Mosca intensifica la pressione militare e continua a privilegiare le operazioni belliche rispetto al dialogo diplomatico, afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando l’ennesimo attacco su larga scala sferrato durante la notte. Secondo le autorità di Kiev, sono stati impiegati circa 300 droni (in prevalenza di fabbricazione iraniana) e una cinquantina di missili, tra cui diversi balistici, con obiettivi distribuiti tra la capitale e le regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odessa, Poltava e Sumy. Il settore energetico sarebbe stato il bersaglio principale, ma si registrano danni anche ad abitazioni private e alla rete ferroviaria. Nel distretto di Fastiv una persona ha perso la vita e almeno otto sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Attacchi e blackout si segnalano inoltre nelle aree di Mykolaiv, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy.