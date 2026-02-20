Ucraina, tre morti in un raid russo nella regione di Kharkiv

Tre persone sono morte in un raid russo a Malynivka, nella regione di Kharkiv. I corpi sono stati rinvenuti sotto le macerie di un magazzino. Altre due persone sono rimaste ferite. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza nella regione di Kharkiv, citato da Ukrainska Pravda. Intanto, come riportato dal canale Telegram ufficiale del ministro dell'Energia ucraino Denys Shmyhal: "In Ucraina si registra una tendenza a migliorare la situazione della fornitura di energia elettrica grazie a riparazioni e al riscaldamento 24 ore su 24, ma gli operatori del settore energetico si stanno preparando a possibili nuovi attacchi da parte della Federazione russa".