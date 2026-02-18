Kiev sta deliberatamente conducendo attacchi terroristici mirati in luoghi dove "i bambini possono essere presi di mira". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Guardate cosa sta facendo il regime di Kiev: attacchi mirati e precisi, atti terroristici, piazzando mine, usando droni, tornando ripetutamente sulle scene del crimine, in particolare asili, scuole, ospedali, parchi giochi, bambini che giocano, mercati e così via, dove i bambini possono essere presi di mira", ha osservato la diplomatica a Sputnik Radio. In precedenza, l'ambasciatore a tempo determinato del ministero degli Esteri russo Rodion Miroshnik aveva riferito che oltre 20 civili nelle regioni russe sono stati uccisi in attacchi delle Forze Armate ucraine la scorsa settimana e più di 120 persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite.