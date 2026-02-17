In Ucraina il programma di congelamento dello sperma dei soldati al fronte: "Per salvare il futuro della nazione"

"I nostri uomini stanno morendo. Il patrimonio genetico ucraino sta morendo. Ne va della sopravvivenza della nostra nazione", spiega alla tv britannica il soldato Maxim, parlando al telefono da una posizione vicina alla linea del fronte orientale. Il trentacinquenne presta servizio nella Guardia nazionale ucraina e, quando è tornato in licenza di recente, sua moglie lo ha convinto a recarsi in una clinica di Kiev e a lasciare un campione di sperma. "Che tu sia esattamente sul 'punto zero' della linea del fronte o a 30 o addirittura 80 chilometri di distanza, non c'è alcuna garanzia che tu sia al sicuro", afferma il soldato, spiegando che i droni russi che sorvolano la zona rappresentano una minaccia costante. E questo "significa stress, e può avere un impatto: la capacità riproduttiva diminuisce. Quindi dobbiamo pensare al futuro e al futuro della nostra nazione ucraina".