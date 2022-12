Ucraina, i soldati russi in guerra potranno congelare il loro sperma gratis

L'appello dell'avvocato andato a buon fine

"Abbiamo ricevuto una risposta al mio appello al primo ministro russo sulla creazione di una criobanca gratuita di materiale genetico e sulle modifiche al sistema sanitario per ricevere quote gratuite per il trattamento dell'infertilità per i cittadini russi che partecipano all'operazione speciale", ha detto Trunov. In particolare, il ministero della Salute di Mosca ha stabilito la possibilità di fornire un sostegno finanziario per la conservazione e lo stoccaggio gratuito degli spermatozoi per gli anni 2022-2024 per i cittadini mobilitati.