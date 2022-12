Petrolio, la Russia bloccherà le esportazioni ai Paesi con il price cap

La risposta al price cap - Il decreto firmato da Putin è dunque una risposta all'introduzione del tetto sul prezzo per il petrolio russo. Il documento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale russa, afferma che i provvedimenti vengono introdotti "in relazione alle azioni ostili e contrarie al diritto internazionale degli Stati Uniti, dei Paesi stranieri e delle organizzazioni internazionali che si sono unite a loro" per proteggere gli interessi nazionali della Federazione Russa.

Gli acquirenti stranieri - Il presidente ha così vietato le forniture di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia a coloro che prescrivono il tetto sul prezzo nei contratti. Inoltre, Putin ha vietato le forniture di petrolio agli acquirenti stranieri nei casi in cui il contratto utilizzi un meccanismo per fissare il prezzo limite. Il divieto entrerà in vigore dal primo febbraio 2023 e sarà valido fino al primo luglio dello stesso anno. Le forniture di petrolio e prodotti petroliferi russi ai Paesi che hanno introdotto il tetto sui prezzi saranno possibili solo sulla base di una decisione speciale del capo dello Stato russo.