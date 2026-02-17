Speciale Guerra Ucraina
Continua la guerra

Media: "Sui droni ucraini radar francesi che "bucano il meteo" | Trump: "Zelensky al tavolo dei negoziati al più presto"

I droni russi hanno colpito Odessa danneggiando alcune infrastrutture e ferendo due persone

17 Feb 2026 - 06:00
© Afp

© Afp

Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, invita il Paese di Zelensky a "sedersi al più presto al tavolo dei negoziati". Intanto i media fanno sapere che sui droni ucraini saranno installati dei radar francesi per "bucare" il meteo al fine di rendere i dispositivi indipendenti dagli eventi atmosferici. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
ucraina
guerra russia ucraina
russia

Sullo stesso tema