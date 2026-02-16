Due anni fa moriva Alexei Navalny, Memorial Italia a Tgcom24: "L'opposizione russa? Una chance dalla piattaforma al Consiglio d'Europa"

Cosa può fare un cittadino?

"Come cittadini possiamo fare molto, perché anche i gesti piccoli hanno un valore e un significato rilevanti. La prima azione che mi viene in mente, ma che a volte consideriamo la più arida, pur essendo in realtà fondamentale, è quella di donare a progetti indipendenti a favore di prigionieri politici per pagare gli avvocati e sostenere le famiglie dei detenuti. Un'altra azione molto semplice ma non banale è quella delle lettere ai prigionieri politici. Come Memorial Italia organizziamo questo tipo di incontri a Milano, a Bologna e in altre città e siamo a disposizione soprattutto di chi non parla russo e magari non conosce bene la situazione nella Federazione. Queste lettere sono un sostegno reale alle persone, non è una mia convinzione personale: ho incontrato e ascoltato tanti liberati dalle colonie penali russe e tutti hanno confermato che, se sono riusciti a sopravvivere in quelle condizioni di reclusione e di continua violenza e vessazione psicologica e a volte anche fisica, è anche perché hanno ricevuto voci da fuori, mani protese verso di loro e hanno potuto continuare ad avere un'idea di mondo diversa da quella che vedevano lì dentro".