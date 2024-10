Navalny: "Morirò in prigione, non voglio abbandonare il mio Paese né tradirlo"

"Passerò il resto della mia vita in prigione e morirò qui", scriveva Alexey Navalny due anni prima di morire in un carcere russo a febbraio, secondo i primi estratti pubblicati delle memorie postume dell'oppositore numero uno di Vladimir Putin. "Non ci sarà nessuno a cui dire addio (...) Tutti i compleanni saranno festeggiati senza di me. Non rivedrò mai i miei nipoti. Non sarò oggetto di alcuna storia familiare. Non sarò in nessuna foto", scriveva il 22 marzo 2022 sul diario dal carcere i cui estratti sono stati pubblicati venerdì e sabato dalla rivista The New Yorker e dal Times di Londra, prima della pubblicazione in tutto il mondo il 22 ottobre.