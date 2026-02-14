Navalny, cinque Paesi europei: "Morto per avvelenamento da tossina"

Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina letale. Ad affermarlo sono cinque Paesi europei in una nota congiunta. Il comunicato è stato redatto dai ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi che hanno dichiarato che l'analisi dei campioni prelevati dal leader dell'opposizione russa, morto due anni fa, "ha confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina". Si tratta di una tossina presente nelle rane freccia velenose del Sud America. I cinque Paesi hanno dichiarato che "solo lo stato russo aveva i mezzi, il movente e il disprezzo per il diritto internazionale" per portare a termine l'azione. Navalny, che aveva intrapreso una battaglia contro la corruzione ufficiale e organizzato imponenti proteste anti-Cremlino, è morto in una colonia penale in Siberia nel febbraio 2024.