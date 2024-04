Yulia Navalnaya inclusa nella top 100 delle persone più influenti al mondo per la rivista americana Time magazine

Tgcom24

"Più tardi quel giorno ci siamo incontrate e abbiamo parlato dei suoi figli e di ciò che la sua famiglia pensava del destino non solo di suo marito, ma anche dei suoi affari. Fortunatamente, Yulia Navalnaya ha ora assunto il ruolo di leader sulla scena mondiale. Navalnaya ha promesso di continuare la lotta del marito per la giustizia e lo stato di diritto, dando nuova speranza a coloro che combattono la corruzione e per una Russia libera e democratica. Eppure dimostra una dedizione e una forza eccezionali. Da quel giorno a Monaco, Navalnaya è diventata non solo un simbolo dei valori democratici, ma anche una coraggiosa combattente per essi. Gli Stati Uniti sono al suo fianco e con tutti coloro che lottano per la libertà e la democrazia", ha scritto Harris.

Il 19 febbraio, tre giorni dopo la morte di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya ha registrato un videomessaggio in cui affermava che avrebbe continuato il lavoro di suo marito. Ha anche accusato il presidente russo Vladimir Putin di aver ucciso Alexei Navalny.