Navalny, la moglie Yulia posta un video: "La fila resta interminabile, ecco perché combatteva" | Sulla sua morte 43 Paesi chiedono un'indagine indipendente

Alexey Navalny è morto il 16 febbraio, ma le dimostrazioni di affetto per il dissidente russo non svaniscono.

Già per il suo funerale in migliaia avevano sfidato Vladimir Putin partecipando commosse alla celebrazione della sepoltura. La moglie Yulia Navalnaya, impossibilitata a rientrare a Mosca, ha voluto mostrare al mondo come il "pellegrinaggio" per un ultimo saluto al marito non si fermi. La donna, infatti, ha pubblicato un video in timelapse per far vedere quel che sta accadendo.