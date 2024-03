Navalny, il feretro in chiesa tra gli applausi: mille persone al funerale | Il Cremlino: "Niente da dire alla famiglia

Fotogallery - Libera la famiglia italiana rapita due anni fa in Mali: il ritorno in patria

Il feretro di Alexei Navalny è arrivato per il funerale in una chiesa alla periferia sud di Mosca, il tempio dedicato all'Icona della Madre di Dio. Oltre mille persone lo hanno accolto tra gli applausi, dopo aver deposto fiori e fotografie in omaggio al dissidente morto in carcere in Siberia il 16 febbraio.

Molti hanno scandito a lungo in coro il nome dell'oppositore "Na-val-ny, Na-val-ny". E la folla ha urlato: "Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura". Alla cerimonia sono arrivati i genitori, Anatoly e Lyudmila, che sono stati fotografati mentre camminavano verso la chiesa. Il Cremlino ha avvertito che riunioni non autorizzate violano la legge e il portavoce Dmitry Peskov ha dichiarato: "Non abbiamo niente da dire alla famiglia". Dalla chiesa al cimitero transenne e un vasto dispiegamento di forze di polizia e agenti in tenuto antisommossa.