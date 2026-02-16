Mosca: "Regime Kiev è cellula terroristica internazionale neonazista"

Mentre è attesa per il 17 e 18 febbraio una nuova tornata di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, Mosca nelle ultime ore è tornata a parlare attraverso la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste" le parole della portavoce riportate dall'agenzia russa Ria Novosti. Nelle ultime ore sono proseguiti anche i combattimenti con nuovi attacchi sia in Ucraina, al porto di Odessa, sia in Russia, in particolare nella regione di Krasnodar dove si registrano due feriti. Il ministero della Difesa russo ha inoltre affermato che i sistemi di difesa aerea hanno "intercettato e distrutto 43 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa sulle regioni di Bryansk, Kaluga, Tula e Mosca".